Норрис до 25 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате, Ферстаппен – до 69
Ферстаппен сильно подтянулся к Пиастри, Норрис отыграл очки в борьбе за титул.
Лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана и позволил соперникам сократить отставание.
Отрыв Пиастри от напарника Ландо Норриса, который финишировал седьмым, сократился до 25 очков (324 против 299).
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал убедительную победу и отыграл у австралийца 25 баллов за одну гонку. Действующий чемпион набрал 255 очков в 2025 году – на 69 меньше, чем лидер сезона.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025
Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел
