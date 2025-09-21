Норрис до 25 очков сократил отставание от Пиастри в чемпионате, Ферстаппен – до 69

Ферстаппен сильно подтянулся к Пиастри, Норрис отыграл очки в борьбе за титул.

Лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана и позволил соперникам сократить отставание.

Отрыв Пиастри от напарника Ландо Норриса , который финишировал седьмым, сократился до 25 очков (324 против 299).

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен одержал убедительную победу и отыграл у австралийца 25 баллов за одну гонку. Действующий чемпион набрал 255 очков в 2025 году – на 69 меньше, чем лидер сезона.

