  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 324 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») – 299

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 255

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 212

5. Шарль Леклер («Феррари») – 165

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 121

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 78

8. Алекс Албон («Уильямс») – 70

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 31

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30

15. Эстебан Окон («Хаас») – 28

16. Пьер Гасли («Альпин») – 20

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 20

18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18

19. Оливер Бермэн («Хаас») – 16

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 623 очка

2. «Мерседес» – 290

3. «Феррари» – 286

4. «Ред Булл» – 272

5. «Уильямс» – 101

6. «Рейсинг Буллз» – 72

7. «Астон Мартин» – 62

8. «Заубер» – 55

9. «Хаас» – 44

10. «Альпин» – 20

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

