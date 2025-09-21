Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Азербайджана
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 324 очка
2. Ландо Норрис («Макларен») – 299
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 255
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 212
5. Шарль Леклер («Феррари») – 165
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 121
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 78
8. Алекс Албон («Уильямс») – 70
9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 37
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 31
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 30
15. Эстебан Окон («Хаас») – 28
16. Пьер Гасли («Альпин») – 20
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 20
18. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18
19. Оливер Бермэн («Хаас») – 16
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 623 очка
2. «Мерседес» – 290
3. «Феррари» – 286
4. «Ред Булл» – 272
5. «Уильямс» – 101
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 62
8. «Заубер» – 55
9. «Хаас» – 44
10. «Альпин» – 20
