Сходом в Баку Пиастри прервал серию из 42 подряд попаданий в топ-10

Пиастри прервал рекордную для себя и «Макларена» серию.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сошел с дистанции Гран-при Азербайджана, и тем самым прервал рекордную для гонщиков британской команды серию из попаданий в очковую зону.

Пиасти набирал очки в 42 гонках подряд – серия, которая началась на Гран-при Лас-Вегаса 2023 года, прервалась на этапе в Баку.

За Пиастри остался третий лучший результат в истории «Формулы-1» в данной категории – 43 подряд гонки в очках было у Макса Ферстаппена (Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года – Гран-при Саудовской Аравии 2024 года). Лучший результат в истории остается за Льюисом Хэмилтоном – у него 48 гонок в очках подряд (Гран-при Великобритании 2018 года – Гран-при Бахрейна 2020 года).

«Ф-1» в Баку – безумие! Лидер сезона – в стене, аутсайдер едва не взял поул

