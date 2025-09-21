Льюис Хэмилтон: «В Баку у «Феррари» лучший болид в 2025-м. Нужно прорываться»
Хэмилтон рассчитывает на прорыв в Баку.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил надежду на высокие места на Гран-при Азербайджана – семикратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку 12-м.
«Нужно прорываться вперед. Мы не на своей позиции. Ощущения в машине отличные весь уик-энд, и я действительно чувствовал, что это наш лучший болид в этом году.
Надеюсь, получится двигаться вперед. Это потрясающая трасса для обгонов – надеюсь, мы проведем отличную гонку.
При такой температуре скорее будет один пит-стоп, но, если похолодает, это может привести к гранулированию шин», – заявил британец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
