Льюис Хэмилтон: «В Баку у «Феррари» лучший болид в 2025-м. Нужно прорываться»

Хэмилтон рассчитывает на прорыв в Баку.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон выразил надежду на высокие места на Гран-при Азербайджана – семикратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку 12-м.

«Нужно прорываться вперед. Мы не на своей позиции. Ощущения в машине отличные весь уик-энд, и я действительно чувствовал, что это наш лучший болид в этом году.

Надеюсь, получится двигаться вперед. Это потрясающая трасса для обгонов – надеюсь, мы проведем отличную гонку.

При такой температуре скорее будет один пит-стоп, но, если похолодает, это может привести к гранулированию шин», – заявил британец.

Льюис Хэмилтон: «Стоило выбрать другую шинную стратегию на квалификацию»

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м