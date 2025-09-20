5

Льюис Хэмилтон: «Стоило выбрать другую шинную стратегию на квалификацию»

Хэмилтон признал ошибку команды со стратегией.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что команда допустила ошибку, оставив на квалификацию и гонку два, а не три комплекта шин «медиум».

«Да, безусловно, стоило выбрать другую стратегию. Прежде всего, мы бы [получив второй шанс] сделали то же самое, что и все остальные, и оставили бы себе три комплекта шин «медиум» перед третьей практикой. Тогда бы у нас было три комплекта «медиума» в квалификации и один мы бы смогли использовать во втором сегменте.

Потому что это сделали все остальные. И мы тоже знали, что шины «медиум» в тот момент были быстрее…Я не могу сказать вам, почему мы в итоге решили так не делать. Мы обсудим этот вопрос внутри команды. При этом мы все равно добились заметного прогресса.

В отношении гонки и возможности прорваться вперед я настроен оптимистично. Но да, я честно думал, что мы будем бороться за топ-3, так что такой результат стал шоком», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoФеррари
Гран-при Азербайджана
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Шарль Леклер: «В квалификации температура понизилась и нам не удалось заставить работать шины «медиум»
1 минуту назад
Кими Антонелли: «Предпочитаю не следить за происходящим на трассе, чтобы не терять концентрацию»
21 минуту назад
Ландо Норрис о старте 7-м: «Не уверен насчет победы, но постараюсь пробиться на подиум»
121 минуту назад
Ланс Стролл: «Во 2-м сегменте из-за ветра не смог проехать ни одного нормального быстрого круга»
128 минут назад
Окона дисквалифицировали из итогов квалификации к Гран-при Азербайджана
40 минут назад
Фредерик Вассер: «Впереди длинная гонка, Норрис прорвался с конца решетки в 2024-м»
142 минуты назад
Эстебан Окон: «Возникли большие проблемы с тормозами – это было безумие»
54 минуты назад
Ландо Норрис: «6 красных флагов – что-то невероятное. Половина аварий из-за ветра: в 4-м повороте то 50 км/ч, то 10 км/ч»
4сегодня, 16:13
Юки Цунода: «Все еще не выступаю на желаемом уровне»
2сегодня, 16:11
Алекс Албон об аварии: «Не могу винить кого-либо, кроме себя. Глупая ошибка»
сегодня, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото