Льюис Хэмилтон: «Стоило выбрать другую шинную стратегию на квалификацию»

Хэмилтон признал ошибку команды со стратегией.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что команда допустила ошибку, оставив на квалификацию и гонку два, а не три комплекта шин «медиум».

«Да, безусловно, стоило выбрать другую стратегию. Прежде всего, мы бы [получив второй шанс] сделали то же самое, что и все остальные, и оставили бы себе три комплекта шин «медиум» перед третьей практикой. Тогда бы у нас было три комплекта «медиума» в квалификации и один мы бы смогли использовать во втором сегменте.

Потому что это сделали все остальные. И мы тоже знали, что шины «медиум» в тот момент были быстрее…Я не могу сказать вам, почему мы в итоге решили так не делать. Мы обсудим этот вопрос внутри команды. При этом мы все равно добились заметного прогресса.

В отношении гонки и возможности прорваться вперед я настроен оптимистично. Но да, я честно думал, что мы будем бороться за топ-3, так что такой результат стал шоком», – рассказал Хэмилтон.

