Франко Колапинто: «Предпочту попасть в небольшую аварию и ехать быстро, чем медленно и без повреждений»

Колапинто рассказал о своем подходе после аварии.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто стал 16-м в квалификации к Гран-при Азербайджана . Аргентинец завершил сессию столкновением с барьерами.

«Я всегда предпочту попасть в небольшую аварию и показать скорость, чем ехать медленно и без повреждений.

Неприятно, что все закончилось так, но, уверен, дальше будет лучше, команда движется вперед. Такое случается на городском автодроме, запас здесь всегда очень маленький.

Кроме того, мы предполагали, что окажемся где-то в районе 18-го места. Когда ты отстаешь, приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы пройти дальше и выдать идеальный круг.

[Условия] были очень сложными. Сильный ветер, много порывов. Я въехал в поворот и полностью потерял заднюю часть. Не знаю, по какой причине – наверное, сильный попутный ветер, порыв со скоростью где-то 60-80 км/ч. Когда такое случается, задняя часть болида поднимается», – поделился мыслями Франко.

Франко Колапинто об аварии: «Гасли уехал в зону безопасности, и я уже не мог сделать то же самое»

Гасли и Колапинто вызвали третьи красные флаги в квалификации в Баку