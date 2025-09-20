Франко Колапинто об аварии: «Гасли уехал в зону безопасности, и я уже не мог сделать то же самое»

Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации.

Пилот «Альпин » Франко Колапинто подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, рассказав о своей аварии на последнем быстром круге в первом сегменте.

По словам аргентинца, с ним случилось почти то же самое, что и с Пьером Гасли, который ехал прямо перед ним, но Колапинто уже не мог воспользоваться той же зоной безопасности, и в итоге врезался в стену, не вписавшись в поворот.

«Моя авария случилась почти по тем же причинам, что и у Пьера [Гасли] впереди. Пьер уехал в зону безопасности [после своей ошибки] и я уже не мог сделать то же самое.

Когда машина впереди тебя уезжает в зону безопасности, это всегда немного отвлекает, ведь ты точно не знаешь, что этот гонщик будет делать дальше. Я полностью потерял контроль над задней осью болида [и врезался в заграждение]. Нам нужно изучить данные и понять, в чем именно была причина», – рассказал Колапинто.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м