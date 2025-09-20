Гасли и Колапинто вызвали третьи красные флаги в квалификации в Баку
Пилоты «Альпин» завершили квалификацию в Азербайджане инцидентами.
Пьер Гасли оказался в зоне вылета на последних секундах первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.
Сразу же после этого в том же четвертом повороте в ограждения врезался напарник Пьера по «Альпин» Франко Колапинто. Оба гонщика не прошли дальше: Колапинто стал 16-м, Гасли – 19-м.
Сессию в третий раз прервали красными флагами.
Старт второго сегмента отложен из-за починки барьеров.
