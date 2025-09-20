Фото
0

Гасли и Колапинто вызвали третьи красные флаги в квалификации в Баку

Пилоты «Альпин» завершили квалификацию в Азербайджане инцидентами.

Пьер Гасли оказался в зоне вылета на последних секундах первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.

Сразу же после этого в том же четвертом повороте в ограждения врезался напарник Пьера по «Альпин» Франко Колапинто. Оба гонщика не прошли дальше: Колапинто стал 16-м, Гасли – 19-м.

Сессию в третий раз прервали красными флагами.

Старт второго сегмента отложен из-за починки барьеров.

Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии

Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Азербайджана
logoПьер Гасли
logoФормула-1
logoАльпин
logoФранко Колапинто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон о 3-м месте: «Даже толком не помню, как прошла квалификация – настолько она была напряженной»
56 секунд назад
Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
52013 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Я правда считал, что буду бороться за поул, так что результат квалификации стал шоком»
721 минуту назад
Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами
730 минут назадФото
Хэмилтон стал 12-м, Леклер попал в аварию в квалификации в Баку
440 минут назад
Леклер разбил болид, квалификацию в Баку в 5-й раз прервали красными флагами
448 минут назадФото
Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами
сегодня, 12:57Фото
Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии
сегодня, 12:25Фото
Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами
1сегодня, 12:12Фото
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
1сегодня, 11:53
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото