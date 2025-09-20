Гасли и Колапинто вызвали третьи красные флаги в квалификации в Баку

Пилоты «Альпин» завершили квалификацию в Азербайджане инцидентами.

Пьер Гасли оказался в зоне вылета на последних секундах первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана .

Сразу же после этого в том же четвертом повороте в ограждения врезался напарник Пьера по «Альпин » Франко Колапинто . Оба гонщика не прошли дальше: Колапинто стал 16-м, Гасли – 19-м.

Сессию в третий раз прервали красными флагами.

Старт второго сегмента отложен из-за починки барьеров.

