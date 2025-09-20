Ландо Норрис: «6 красных флагов – что-то невероятное. Половина аварий из-за ветра: в 4-м повороте то 50 км/ч, то 10 км/ч»

Норрис объяснил рекорд «Ф-1» по красным флагам.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис прокомментировал рекордные шесть остановок в квалификации к Гран-при Азербайджана .

«Что-то невероятное. Хотелось бы, чтобы все осознали, насколько тяжело было пилотировать с таким ветром. Я бы сказал, пожалуй, половина аварий, которые вы сегодня увидели, из-за ветра.

Четвертый поворот, где вылетел Колапинто – там многие блокировали колеса. Было ощущение, что это один из худших поворотов в моей жизни – просто из-за попутного ветра в 50 км/ч. А на следующем круге скорость только 10 км/ч, и ты думаешь: «Ну, я могу проехать быстрее». Проезжаешь быстрее на следующем круге и оказываешься в стене», – сообщил Ландо.

