  • Ландо Норрис: «6 красных флагов – что-то невероятное. Половина аварий из-за ветра: в 4-м повороте то 50 км/ч, то 10 км/ч»
Норрис объяснил рекорд «Ф-1» по красным флагам.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал рекордные шесть остановок в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Что-то невероятное. Хотелось бы, чтобы все осознали, насколько тяжело было пилотировать с таким ветром. Я бы сказал, пожалуй, половина аварий, которые вы сегодня увидели, из-за ветра.

Четвертый поворот, где вылетел Колапинто – там многие блокировали колеса. Было ощущение, что это один из худших поворотов в моей жизни – просто из-за попутного ветра в 50 км/ч. А на следующем круге скорость только 10 км/ч, и ты думаешь: «Ну, я могу проехать быстрее». Проезжаешь быстрее на следующем круге и оказываешься в стене», – сообщил Ландо.

Квалификацию «Ф-1» в Баку рекордные 6 раз прерывали красными флагами

Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
