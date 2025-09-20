0

Квалификацию «Ф-1» в Баку рекордные 6 раз прерывали красными флагами

В «Формуле-1» установлен новый рекорд по появлениям красных флагов во время квалификации.

Субботнюю сессию на Гран-при Азербайджана прерывали шесть раз из-за аварий и инцидентов. Ранее по пять остановок было в квалификациях в Баку в 2024-м и в Имоле в 2022-м.

Красные флаги вызывали Алекс АлбонУильямс»), Нико ХюлькенбергЗаубер»), Франко Колапинто («Альпин»), Оливер Бермэн («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари») и лидер сезона Оскар Пиастри («Макларен»).

Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами

Хэмилтон стал 12-м, Леклер попал в аварию в квалификации в Баку

Опубликовал: Михаил Ширяев
