Квалификацию «Ф-1» в Баку рекордные 6 раз прерывали красными флагами
В «Формуле-1» установлен новый рекорд по появлениям красных флагов во время квалификации.
Субботнюю сессию на Гран-при Азербайджана прерывали шесть раз из-за аварий и инцидентов. Ранее по пять остановок было в квалификациях в Баку в 2024-м и в Имоле в 2022-м.
Красные флаги вызывали Алекс Албон («Уильямс»), Нико Хюлькенберг («Заубер»), Франко Колапинто («Альпин»), Оливер Бермэн («Хаас»), Шарль Леклер («Феррари») и лидер сезона Оскар Пиастри («Макларен»).
Опубликовал: Михаил Ширяев
