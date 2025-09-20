  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Если бы я выиграл все гонки, то уже стал бы чемпионом. Но я не выиграл, понимаете?»
3

Норрис философски высказался о старте седьмым в Баку.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал мнение о том, что упустил шанс приблизиться к напарнику Оскару Пиастри в чемпионате. В квалификации к Гран-при Азербайджана австралиец врезался в барьеры и стал девятым, британец завершил сессию седьмым.

«Я в любом случае сделал все возможное. Если бы я выиграл все гонки, то уже стал бы чемпионом. Но я не выиграл, понимаете?

Я выехал первым [на последний круг], и в итоге это решение оказалось неверным. Мне бы не задавали этот вопрос, если бы появились желтые флаги, если бы кто-то позади меня вылетел с трассы. Иногда все складывается в твою пользу, иногда нет.

Мы считали, что это верный выбор. Надо сделать выводы, однако шанс на поул есть каждый уик-энд. Я стараюсь бороться за него каждый уик-энд, и сегодня это было сделать труднее из-за не лучшего решения. Но это рассуждения задним умом – в тот момент выбор не был неправильным», – заявил Ландо.

Оскар Пиастри об аварии: «Перестарался и расплатился за это»

Ландо Норрис о 7-м месте: «Это не упущенный шанс. Из-за контакта со стеной потерял 2 десятые, может. Ошибкой было выехать первым»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
