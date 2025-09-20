Оскар Пиастри об аварии: «Перестарался и расплатился за это»

Пиастри высказался о том, как врезался в бакинскую стену.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал аварию, которой завершил выступление в квалификации к Гран-при Азербайджана.

«Я просто затормозил чуть позже, чем нужно. Я пока не видел данные, но так обычно происходит, если блокируешь тормоза – чуть опоздал.

Конечно, я разочарован. Было ощущение, что болид хорошо себя проявляет, и обидно закончить все так.

В первых двух поворотах все было очень здорово, а затем – не знаю, перестарался ли я или дело в дожде. На круге выезда казалось, что в некоторых поворотах будет трудно, но не знаю, был ли это один из них.

Надо все изучить, но, считаю, я просто перестарался и расплатился за это», – произнес лидер «Формулы-1».

Австралиец поделился мыслями о планах на гонку, которую начнет с девятого места:

«Пожалуй, победа – это амбициозно, но посмотрим. Безусловно, можно продвинуться вперед. Болид в этот уик-энд быстрый – надеюсь, получится этим воспользоваться».

