  • Ландо Норрис о 7-м месте: «Это не упущенный шанс. Из-за контакта со стеной потерял 2 десятые, может. Ошибкой было выехать первым»
Норрис не согласен, что упустил возможность на успех в Баку.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал седьмое место в квалификации к Гран-при Азербайджана после того, как его напарник Оскар Пиастри влетел в стену.

«Нет», – ответил британец на вопрос, является ли такой результат упущенным шансом.

Ландо высказался о том, сколько потерял в 15-м повороте из-за контакта с барьерами:

«Не знаю. У меня не было «дельты», поэтому не знаю, сколько я потерял. Может, две десятые, так что пару позиций, но не 1,1 секунды до Макса [Ферстаппена]».

Норрис также отреагировал на ранний выезд на заключительный круг:

«Было ошибкой с моей стороны, с нашей стороны, выехать первым с пит-лейн. Если бы позади появился бы желтый флаг или красный, мы бы стали героями, а все остальные – неудачниками. Теперь же я выгляжу своего рода неудачником, а они – героями. Но это цена, которую порой приходится платить на этой трассе, это риски, которые ты на себя берешь.

Но все равно еще накрапывало, так что, полагаю, у тех, кто ехал позади, было больше сцепления. Просто решение не оправдало себя. Мы все изучим и проявим себя лучше в следующий раз».

Лидер «Ф-1» Пиастри разбил болид, квалификацию в Баку в 6-й раз прервали красными флагами

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
