Шарль Леклер: «Есть шанс отыграться в гонке, но пробиться на высокие позиции будет трудно»

Леклер надеется отыграться в гонке в Баку.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что после неудачи и попадания в аварию постарается реабилитироваться в завтрашней гонке.

«У нас есть шанс отыграться в гонке, но пробиться на самые высокие позиции будет очень трудно. Но возможность сделать это у нас будет.

С нетерпением жду гонку и хотелось бы хорошо ее провести после разочарования в квалификации. В Баку у нас обычно происходит наоборот, и я постараюсь перевернуть ситуацию», – рассказал Леклер.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м