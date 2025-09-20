Ферстаппен сравнялся с Сенной по количеству поулов за одну команду
Ферстаппен догнал Сенну по одному из показателей.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен взял первое место в квалификации к Гран-при Азербайджана. Это 46-й поул в карьере нидерландца.
Таким образом Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом «Ф-1» Айртоном Сенной по количеству поулов за одну команду: бразилец 46 раз стартовал с первой строчки в составе «Макларена».
Большего числа достигли только Михаэль Шумахер (58 поулов с «Феррари») и Льюис Хэмилтон (78 поулов с «Мерседесом»).
Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
