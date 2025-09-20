0

Ферстаппен сравнялся с Сенной по количеству поулов за одну команду

Ферстаппен догнал Сенну по одному из показателей.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен взял первое место в квалификации к Гран-при Азербайджана. Это 46-й поул в карьере нидерландца.

Таким образом Ферстаппен сравнялся с трехкратным чемпионом «Ф-1» Айртоном Сенной по количеству поулов за одну команду: бразилец 46 раз стартовал с первой строчки в составе «Макларена».  

Большего числа достигли только Михаэль Шумахер (58 поулов с «Феррари») и Льюис Хэмилтон (78 поулов с «Мерседесом»).

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoРед Булл
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoАйртон Сенна
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Квалификацию «Ф-1» в Баку рекордные 6 раз прерывали красными флагами
18 минут назад
Шарль Леклер: «Есть шанс отыграться в гонке, но пробиться на высокие позиции будет трудно»
118 минут назад
Фредерик Вассер: «Леклер был быстрее Норриса до аварии»
832 минуты назад
Франко Колапинто об аварии: «Гасли уехал в зону безопасности, и я уже не мог сделать то же самое»
137 минут назад
Андреа Стелла: «Круг Норриса получился не таким хорошим, как хотелось»
241 минуту назад
Гельмут Марко о поуле Ферстаппена: «Шансы на победу в гонке хорошие»
48 минут назад
Пьер Гасли: «Допустил ошибку и не рад этому – просто опоздал с торможением»
49 минут назад
Шарль Леклер: «По какой-то причине сегодня вообще не могли работать с шинами «медиум»
4сегодня, 14:49
Ландо Норрис о 7-м месте: «Это не упущенный шанс. Из-за контакта со стеной потерял 2 десятые, может. Ошибкой было выехать первым»
6сегодня, 14:46
Макс Ферстаппен: «Было сложно собрать круг – ты либо не успевал подготовить шины, либо сессию прерывали красными флагами»
10сегодня, 14:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото