Пьер Гасли: «Допустил ошибку и не рад этому – просто опоздал с торможением»

Гасли взял на себя вину за ошибку в квалификации в Баку.

Пилот «Альпин » Пьер Гасли подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, в которой не смог выйти из первого сегмента из-за ошибки на последнем быстром круге.

«Я допустил ошибку и не рад этому. Да, тот поворот было непросто проходить при попутном ветре, но я должен был проехать свой круг и не справился с этим. Я просто опоздал с торможением и мгновенно потерял контроль над задней осью болида, после чего мне пришлось просто поехать по прямой [в зону безопасности].

Хотел бы извиниться перед командой, мне жаль. Гонщик обязан проехать свой круг в квалификации. Хотя нам для попадания во второй сегмент квалификации был нужен не просто круг, а очень хороший круг», – рассказал Гасли.

