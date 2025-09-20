Шарль Леклер: «По какой-то причине сегодня вообще не могли работать с шинами «медиум»

Леклер объяснил трудности в квалификации в Баку.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что у команды по неизвестной причине возникли проблемы с шинами «медиум». Притом, что в пятницу болид «Феррари» работал лучше именно на этом типе покрышек.

«Сегодня у меня были очень большие проблемы. Обычно на трассе в Баку у меня все получается вполне естественным образом, но в этом году все было не так.

По ходу квалификации мы много чего поменяли в машине, и ощущения от пилотажа действительно улучшились – пока мы не перешли на «медиум». С этого момента нам было трудно что-то сделать. По какой-то причине вчера шины «медиум», по ощущения, лучше подходили нашему болиду, но сегодня мы вообще не могли с ними работать», – рассказал Леклер.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м