  • Макс Ферстаппен: «Было сложно собрать круг – ты либо не успевал подготовить шины, либо сессию прерывали красными флагами»
Макс Ферстаппен: «Было сложно собрать круг – ты либо не успевал подготовить шины, либо сессию прерывали красными флагами»

Ферстаппен рад поулу в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен первым местом на стартовой решетке.

«Очень длинная квалификация, куча красных флагов. Было очень непросто собрать хороший круг, просто потому что ты либо не успевал подготовить шины, либо сессию прерывали красными флагами.

Особенно сложно было в третьем сегменте, когда еще и пошел дождь. Очень трудная сессия. И на последнем круге нужно было просто сделать все необходимое. У меня в распоряжении даже не было достаточно хороших шин, потому что из-за такого количества красных флагов мы просто израсходовали все комплекты.

Думаю, мы определенно должны были претендовать на поул, вне зависимости от погоды. Хотя третий сегмент получился очень хаотичным. Но я просто рад этому результату – как кажется, начиная с этапа в Монце мы стали выступать лучше, и я надеюсь, что так продолжится и в дальнейшем.

Впереди длинная гонка. Да, хотелось бы хорошо стартовать, но после старта в любом случае нужно будет действовать в своем темпе, следить за шинами, потому что с такими мягкими составами проехать гонку будет непросто», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Лоусон – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри разбил болид и стал 9-м

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Ко всем новостям
