Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами

Бермэн попал в аварию в квалификации в Азербайджане.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн сломал подвеску, столкнувшись с барьерами на первых минутах второго сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана .

Инцидент случился во втором повороте. Британец не успел показать время и завершит сессию на 15-м месте. Квалификацию в четвертый раз прервали красными флагами.

Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами

Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии