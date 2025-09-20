Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами
Бермэн попал в аварию в квалификации в Азербайджане.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн сломал подвеску, столкнувшись с барьерами на первых минутах второго сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.
Инцидент случился во втором повороте. Британец не успел показать время и завершит сессию на 15-м месте. Квалификацию в четвертый раз прервали красными флагами.
