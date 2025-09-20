  • Спортс
  • Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами
Бермэн врезался в ограждения, квалификацию в Баку в 4-й раз прервали красными флагами

Бермэн попал в аварию в квалификации в Азербайджане.

Пилот «Хааса» Оливер Бермэн сломал подвеску, столкнувшись с барьерами на первых минутах второго сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.

Инцидент случился во втором повороте. Британец не успел показать время и завершит сессию на 15-м месте. Квалификацию в четвертый раз прервали красными флагами.

Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами

Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОливер Бермэн
logoХаас
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
