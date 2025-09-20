Фото
1

Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами

Пилот «Уильямса» Алекс Албон завершил квалификацию аварией.

Инцидент произошел в первом сегменте. Албон врезался в барьеры в первом повороте и повредил подвеску.

Сессию прервали красными флагами. Алекс располагался на 15-й строчке на момент остановки.

Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoУильямс
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Азербайджана-2025. Квалификация началась. Колапинто, Хюлькенберг, Окон, Гасли и Албон выбыли после первого сегмента
546 минут назадLive
Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии
18 минут назадФото
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
150 минут назад
В Колапинто попало яблоко в третьей практике Гран-при Азербайджана
11сегодня, 11:25Видео
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 11:20
Формула-2. Азербайджан. Беганович выиграл 1-ю гонку, Браунинг – 2-й, Данн – 3-й, Линдблад – 10-й
сегодня, 11:19
Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2030 года
сегодня, 11:10
Гельмут Марко: «1-й или 2-й ряд решетки – реалистичная цель на квалификацию для «Ред Булл»
1сегодня, 11:02
Лоран Мекьес: «Ветер впечатляет, но это не меняет пятничные расклады – «Макларен» и «Феррари» быстры»
сегодня, 10:32
Фернандо Алонсо: «У меня никогда не было быстрой машины»
24сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото