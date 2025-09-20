Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами

Пилот «Уильямса » Алекс Албон завершил квалификацию аварией.

Инцидент произошел в первом сегменте. Албон врезался в барьеры в первом повороте и повредил подвеску.

Сессию прервали красными флагами. Алекс располагался на 15-й строчке на момент остановки.

