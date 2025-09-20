Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии
Квалификацию в Баку во второй раз прервали красными флагами.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг врезался в барьеры во время первого сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана.
Немецкий гонщик сломал переднее антикрыло, однако смог продолжить движение и добрался до боксов.
Сессию приостановили во второй раз.
Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами
Опубликовал: Михаил Ширяев
