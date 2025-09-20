Гельмут Марко: «1-й или 2-й ряд решетки – реалистичная цель на квалификацию для «Ред Булл»

В «Ред Булл» заявили о цели на квалификацию в Баку.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги заключительной практики перед Гран-при Азербайджана – Макс Ферстаппен показал второе время – и поделился ожиданиями от квалификации.

«Мы теряем время во втором секторе. Так что, полагаю, борьба будет очень и очень плотной.

Однако первый или второй ряд решетки – реалистичная цель», – отметил австриец в эфире ORF.

