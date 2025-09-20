Гельмут Марко: «1-й или 2-й ряд решетки – реалистичная цель на квалификацию для «Ред Булл»
В «Ред Булл» заявили о цели на квалификацию в Баку.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги заключительной практики перед Гран-при Азербайджана – Макс Ферстаппен показал второе время – и поделился ожиданиями от квалификации.
«Мы теряем время во втором секторе. Так что, полагаю, борьба будет очень и очень плотной.
Однако первый или второй ряд решетки – реалистичная цель», – отметил австриец в эфире ORF.
Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Гельмут Марко: «Ред Булл» будет в топ-3 квалификации и поборется за победу в Баку»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
