Гельмут Марко: «Ред Булл» будет в топ-3 квалификации и поборется за победу в Баку»

Марко рассчитывает на вторую победу Ферстаппена подряд.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что Максу Ферстаппену по силам повторить успех итальянского уик-энда и победить на Гран-при Азербайджана.

«На длинных отрезках темп многообещающий. В квалификационном режиме мы тоже не так далеко.

Мы можем доказать, что [Гран-при Италии ] не стал исключением. Я считаю, что завтра мы будем в топ-3 квалификации, а, значит, сможем также побороться за победу в гонке.

Мы набрали ход. Болид проще настраивать благодаря тому, что рабочее окно расширилось. Безусловно, это шаг вперед», – заявил австриец.

Гельмут также отметил, что темп «Макларена » пока оценить трудно:

«Оба пилота задели стены, так что их квалификационные времена нерепрезентативны».

Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

