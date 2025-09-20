Гран-при Азербайджана-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
Баку
20 сентября 2025 года
3-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.41,223 (19 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,222 (19)
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,254 (21)
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,276 (18)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,653 (17)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,741 (17)
7. Алекс Албон («Уильямс») +0,760 (19)
8. Оливер Бермэн («Хаас») +0,762 (23)
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,923 (21)
10. Шарль Леклер («Феррари») +0,986 (19)
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,044 (22)
12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,205 (17)
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,263 (17)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,368 (17)
15. Франко Колапинто («Альпин») +1,566 (19)
16. Юки Цунода («Ред Булл») +1,617 (18)
17. Эстебан Окон («Хаас») +1,645 (20)
18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,837 (16)
19. Пьер Гасли («Альпин») +2,099 (21)
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,127 (17)
