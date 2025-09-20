Лоран Мекьес: «Ветер впечатляет, но это не меняет пятничные расклады – «Макларен» и «Феррари» быстры»

Мекьес высказался о влиянии ветра в Баку на борьбу лидеров.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес поделился мнением о порывах, на которые жаловались гонщики во время третьей практики перед Гран-при Азербайджана.

«Сила ветра впечатляет! Пилотам тяжело, но это касается всех. Ты всегда учишься чему-то новому, особенно здесь: тебя защищают трибуны, а в следующем повороты защиты нет.

[Но] не думаю, что это меняет пятничные расклады. «Макларен » и «Феррари » очень быстры. Мы пытаемся не отставать от этих двух команд. Пожалуй, отставание в две десятые отражает реальную картину», – заявил менеджер.

