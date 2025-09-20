На трассе в Баку ветер до 50 км/ч, на Гран-при ожидаются порывы до 60 км/ч

Пилоты «Формулы-1» жалуются на сильный ветер во время третьей практики перед Гран-при Азербайджана .

Как сообщает Marca, скорость ветра в субботу утром достигала 50 км/ч, а в воскресенье, когда пройдет гонка, ожидаются порывы до 60 км/ч.

