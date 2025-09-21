Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл 2-ю гонку, Дюрксен – 2-й, Беганович – 3-й, Линдблад стал 7-м, Данн сошел
Кроуфорд выиграл основную гонку «Ф-2» в Баку.
Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд финишировал первым во второй гонке «Формулы-2» в Азербайджане. Для американца это четвертая победа в сезоне.
Вторую строчку занял «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Йозуа Дюрксен, третьим оказался Дино Беганович из «Хайтека».
Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, выступающий за «Кампос», стал 7-м, а представитель молодежной программы «Макларена» Алекс Данн («Роден») сошел.
Лидерство в сезоне сохраняет Леонардо Форнароли («Инвикта») со 188 очками. У идущего вторым Джека Кроуфорда – 169 очков.
