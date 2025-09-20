Формула-2. Азербайджан. Беганович выиграл 1-ю гонку, Браунинг – 2-й, Данн – 3-й, Линдблад – 10-й

Беганович впервые одержал победу в «Ф-2».

Гонщик «Хайтека» Дино Беганович выиграл субботнюю гонку в Азербайджане после того, как вышел в лидеры на старте.

Победа стала дебютной для юниора «Феррари» в «Формуле-2». Дино проводит первый полноценный сезон в серии.

Второе место занял его напарник Люк Браунинг , третьим стал пилот «Родена» Алекс Данн, следом финишировал претенденты на титул Джек Кроуфорд («ДАМС»), Леонардо Форнароли («Инвикта») и Рихард Версхор («МП Моторспорт»).

Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад , выступающий за «Кампос», прорвался с 21-й позиции на десятую.

Из-за инцидентов на первом круге сошли обладатель поул-позиции Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт»), Пепе Марти («Кампос») и Оливер Гете («МП Моторспорт»).

Форнароли продолжает лидировать в чемпионате со 178 очками, его преследуют Браунинг (161), Версхор (147), Кроуфорд (142), Данн (130), Марти (112) и Линдблад (101).

