  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Формула-2. Азербайджан. Беганович выиграл 1-ю гонку, Браунинг – 2-й, Данн – 3-й, Линдблад – 10-й
0

Формула-2. Азербайджан. Беганович выиграл 1-ю гонку, Браунинг – 2-й, Данн – 3-й, Линдблад – 10-й

Беганович впервые одержал победу в «Ф-2».

Гонщик «Хайтека» Дино Беганович выиграл субботнюю гонку в Азербайджане после того, как вышел в лидеры на старте.

Победа стала дебютной для юниора «Феррари» в «Формуле-2». Дино проводит первый полноценный сезон в серии.

Второе место занял его напарник Люк Браунинг, третьим стал пилот «Родена» Алекс Данн, следом финишировал претенденты на титул Джек Кроуфорд («ДАМС»), Леонардо Форнароли («Инвикта») и Рихард Версхор («МП Моторспорт»).

Юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, выступающий за «Кампос», прорвался с 21-й позиции на десятую.

Из-за инцидентов на первом круге сошли обладатель поул-позиции Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт»), Пепе Марти («Кампос») и Оливер Гете («МП Моторспорт»).

Форнароли продолжает лидировать в чемпионате со 178 очками, его преследуют Браунинг (161), Версхор (147), Кроуфорд (142), Данн (130), Марти (112) и Линдблад (101).

Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Арвид Линдблад
Роден
результаты
Кампос Рейсинг
logoФормула-2
Алекс Данн
Рафаэль Вильягомес
Пепе Марти
МП Моторспорт
Ван Амерсфорт
Хайтек
Дино Беганович
Инвикта
Леонардо Форнароли
Джек Кроуфорд
Рихард Версхор
Люк Браунинг
ДАМС
logoРед Булл
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Азербайджана-2025. Квалификация началась. Колапинто, Хюлькенберг, Окон, Гасли и Албон выбыли после первого сегмента
547 минут назадLive
Хюлькенберг вызвал красные флаги в Баку, но продолжил квалификацию после аварии
19 минут назадФото
Албон врезался в барьеры, квалификация в Баку прервана красными флагами
132 минуты назадФото
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
151 минуту назад
В Колапинто попало яблоко в третьей практике Гран-при Азербайджана
11сегодня, 11:25Видео
Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана
12сегодня, 11:20
Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2030 года
сегодня, 11:10
Гельмут Марко: «1-й или 2-й ряд решетки – реалистичная цель на квалификацию для «Ред Булл»
1сегодня, 11:02
Лоран Мекьес: «Ветер впечатляет, но это не меняет пятничные расклады – «Макларен» и «Феррари» быстры»
сегодня, 10:32
Фернандо Алонсо: «У меня никогда не было быстрой машины»
24сегодня, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото