Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й
Кроуфорд взял поул в Баку.
Пилот «ДАМС» Джек Кроуфорд показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Азербайджане.
Вторым стал гонщик «Инвикты» и лидер сезона Леонардо Форнароли, третьим – Габриэле Мини из «Премы».
Четвертое время осталось за представителем «АРТ» Виктором Мартеном, который разбил болид на последних минутах сессии. После возобновления квалификации в стене оказались Роман Станек («Инвикта») и Джон Беннетт («Ван Амерсфорт»), столкнувшиеся между собой.
Пилот «Родена» Алекс Данн завершил сессию пятым, Люк Браунинг («Хайтек») – шестым, Рихард Версхор («МП Моторспорт») – 13-м, Арвид Линдблад («Кампос») – 17-м.
