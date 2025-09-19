Формула-2. Азербайджан. Кроуфорд выиграл квалификацию, Данн – 5-й, Линдблад – 17-й

Кроуфорд взял поул в Баку.

Пилот «ДАМС » Джек Кроуфорд показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Азербайджане.

Вторым стал гонщик «Инвикты» и лидер сезона Леонардо Форнароли, третьим – Габриэле Мини из «Премы».

Четвертое время осталось за представителем «АРТ» Виктором Мартеном, который разбил болид на последних минутах сессии. После возобновления квалификации в стене оказались Роман Станек («Инвикта») и Джон Беннетт («Ван Амерсфорт »), столкнувшиеся между собой.

Пилот «Родена» Алекс Данн завершил сессию пятым, Люк Браунинг («Хайтек») – шестым, Рихард Версхор («МП Моторспорт») – 13-м, Арвид Линдблад («Кампос ») – 17-м.

