Макс Ферстаппен: «Все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг»

Ферстаппен оценил перспективы в квалификации в Баку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , а также поделился мнением о своих шансах в завтрашней квалификации.

«Все прошло нормально. Машина работает хорошо, что радует. Нам удалось найти стабильный баланс машины для этой довольно специфической городской трассы. А это именно то, что вам нужно.

Чтобы проехать хороший круг, все должно собраться воедино. Хотя на квалификационном круга нам пока немного не хватает скорости. При этом я еще могу добиться большего как от машины, так и от себя самого.

Надеюсь, завтра мы выступим лучше. На длинной дистанции темп был нормальным. При этом покрытие у этой трассы всегда немного скользкое, шины «софт» работают не очень хорошо. Думаю, у нескольких команд будут примерно равные шансы, так что все будет зависеть от того, кто сможет проехать идеальный круг», – рассказал Ферстаппен.

