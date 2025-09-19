  • Спортс
  Андреа Стелла о размене в Италии: «Шум не удивляет, гоночные ситуации можно трактовать по-разному»
2

Андреа Стелла о размене в Италии: «Шум не удивляет, гоночные ситуации можно трактовать по-разному»

Стелла высказался о реакции на командный приказ в Монце.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла спокойно воспринял обсуждение размена между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Италии.

«На мой взгляд, шум вокруг гоночных ситуаций – это естественно. «Формула-1» – очень популярный вид спорта. Для нас важно, чтобы комментарии были уважительными. Когда они уважительные, мы их приветствуем, прислушиваемся к ним, принимаем во внимание, пусть даже в конечном счете для нас важен не внешний шум, а договоренности внутри команды.

Наш подход к гонкам определяют гоночные принципы, ценности «Макларена». Также это отражение того факта, что мы стремимся сохранить единство команды, а это фундаментальное условие для будущего.

Как я уже говорил, гоночные ситуации, безусловно, можно трактовать по-разному. Так что мы спокойно относимся к шуму, к комментариям. Мы приветствуем комментарии. Повторюсь, важно сохранять уважение. Уважение – очень важная ценность для «Макларена» – как, уверен, и для всех.

Так что шум не удивляет. Мы на пит-уолл выполнили то, о чем договаривались с гонщиками. Я уже объяснял после гонки, и, думаю, Ландо и Оскар объяснили вчера: мы позвали машины в боксах в особом порядке, начиная со второй, а затем потребовался размен. Если говорить о стратегии, это та же последовательность, которая была в Венгрии [в 2024 году], и мы действуем одинаково», – произнес Стелла перед Гран-при Азербайджана.

Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться в 99 процентах случаев»

Андреа Стелла: «Подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса не изменится после завоевания Кубка конструкторов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Италии
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
Гран-при Венгрии
