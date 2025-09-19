0

Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться в 99 процентах случаев»

Норрис прокомментировал договоренности о битве внутри «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос о том, разрешено ли ему и Оскару Пиастри бороться после размена на Гран-при Италии.

«В 99 процентах случаев – конечно.

Из-за случившегося [в Монце] у всех разные мнения. Но, если упростить, это примерно то же, что случилось в Венгрии в прошлом году. У того, что едет первым, есть приоритет при проведении пит-стопов. В этом плане ничего не поменялось.

Как только мы вернулись к изначальным позициям, Оскар мог свободно со мной сражаться. Он в любом случае получил преимущество, поскольку оказался на моей коробке передач, в целом он все равно выиграл.

В остальном же мы можем бороться каждый раз. Просто на круге, когда заезжают в боксы, у лидирующего гонщика всегда приоритет», – заявил Ландо перед Гран-при Азербайджана.

Ландо Норрис о негативной общей реакции на командную тактику: «С учетом того, в каком мире мы живем, я не удивлен»

Расклады на «Ф-1» в Баку: кто-то вновь сбросит «Макларен»? «Феррари» или «Ред Булл»?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Азербайджана
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Венгрии
logoМакларен
logoЛандо Норрис
Гран-при Италии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон об Аджаре и «Ред Булл»: «Изаку нужно подготовиться, игнорировать разговоры вокруг и верить в себя»
2 минуты назад
Оливер Бермэн о выступлении Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «Надеюсь, что достигну такого же уровня»
12 минут назад
Гран-при Азербайджана-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й
829 минут назад
Фернандо Алонсо: «Если машина будет хорошей, то сезон-2026 станет для меня последним»
8сегодня, 08:59
Первую практику Гран-при Азербайджана остановили из-за проблем с поребриком
сегодня, 08:54Фото
Льюис Хэмилтон: «Буду выступать в «Ф-1», пока Алонсо не исполнится 50 лет»
3сегодня, 08:28
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 08:15
Лука ди Монтедземоло: «Леклер отличается от Вильнева. С Жилем вы бы не выиграли чемпионат»
9сегодня, 08:11
Шарль Леклер: «Хочу вернуть «Феррари» на вершину – неважно, сколько времени на это уйдет»
5сегодня, 07:50
Оскар Пиастри о командной тактике: «Макларен» достаточно свободен, чтобы контролировать свою судьбу в чемпионате»
сегодня, 07:37
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото