Ландо Норрис: «Мы с Пиастри можем бороться в 99 процентах случаев»

Норрис прокомментировал договоренности о битве внутри «Макларена».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис ответил на вопрос о том, разрешено ли ему и Оскару Пиастри бороться после размена на Гран-при Италии .

«В 99 процентах случаев – конечно.

Из-за случившегося [в Монце] у всех разные мнения. Но, если упростить, это примерно то же, что случилось в Венгрии в прошлом году. У того, что едет первым, есть приоритет при проведении пит-стопов. В этом плане ничего не поменялось.

Как только мы вернулись к изначальным позициям, Оскар мог свободно со мной сражаться. Он в любом случае получил преимущество, поскольку оказался на моей коробке передач, в целом он все равно выиграл.

В остальном же мы можем бороться каждый раз. Просто на круге, когда заезжают в боксы, у лидирующего гонщика всегда приоритет», – заявил Ландо перед Гран-при Азербайджана.

