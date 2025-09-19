Андреа Стелла: «Подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса не изменится после завоевания Кубка конструкторов»
Правила борьбы между Пиастри и Норрисом не поменяются после командного титула.
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил о приверженности своему подходу к внутрикомандному противостоянию между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.
«То, как мы позволяем Оскару и Ландо проявлять свой талант, не зависит от завоевания Кубка конструкторов. Это отражение наших ценностей – в том числе ценностей наших гонщиков.
Мы помним о своих договоренностях, и подход не изменится даже тогда, когда мы выиграем Кубок конструкторов», – заявил менеджер на Гран-при Азербайджана.
Андреа Стелла о Кубке конструкторов: «Макларен» еще ничего не выиграл»
Ландо Норрис: «Правил папайи» больше нет. Их никогда не было»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sport Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости