Андреа Стелла: «Подход «Макларена» к борьбе Пиастри и Норриса не изменится после завоевания Кубка конструкторов»

Правила борьбы между Пиастри и Норрисом не поменяются после командного титула.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла сообщил о приверженности своему подходу к внутрикомандному противостоянию между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«То, как мы позволяем Оскару и Ландо проявлять свой талант, не зависит от завоевания Кубка конструкторов. Это отражение наших ценностей – в том числе ценностей наших гонщиков.

Мы помним о своих договоренностях, и подход не изменится даже тогда, когда мы выиграем Кубок конструкторов», – заявил менеджер на Гран-при Азербайджана.

