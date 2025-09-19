Пиастри предупредили за игнорирование желтого флага в практике в Баку

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри избежал спортивного штрафа за нарушение во время второй тренировки перед Гран-при Азербайджана.

Лидер сезона не замедлился под желтым флагом, который появился в тот момент, когда на световой панели горели зеленые сигналы, и был убран менее чем через секунду. Более того, Пиастри уже проехал маршальский пост, когда там появился желтый флаг. Судьи признали, что австралиец формально нарушил правила, но ограничились предупреждением, приняв во внимание смягчающие обстоятельства.

