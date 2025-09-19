Пиастри вызван к стюардам Гран-при Азербайджана

Пиастри вызвали к стюардам на этапе в Баку.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри был вызван к стюардам Гран-при Азербайджана . Пиастри подозревается в превышении скорости в зоне желтых флагов по ходу второй сессии.

При этом пока не ясно, в каком именно эпизоде произошло возможное нарушение – сессия несколько раз «останавливалась» желтыми флагами из-за вылетов гонщиков в зоны вылета из-за ошибок на торможениях.

