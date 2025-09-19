Ландо Норрис: «Завтра ждем соперничества как минимум с тремя машинами конкурентов»

Норрис ждет конкуренции со стороны «Феррари» и «Ред Булл».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, а также поделился мнением о перспективах команды.

Норрис не смог завершить вторую сессию, поскольку на одном из кругов задел стену при прохождении поворота и сломал подвеску на своем болиде.

«Да, этот инцидент довольно дорого нам обошелся. Вплоть до того момента все складывалось хорошо. Тем не менее, я лучше предпочту такой вариант – атаковать в поисках пределов возможностей машины [даже с учетом аварии], чем не атаковать вовсе.

Но да, конечно, мы расстроены. Я был бы рад потренироваться на машине с полными баками, особенно учитывая поведение шин. Потому что шины стали на один состав мягче в сравнении с тем, что было в прошлом году. Но что поделать, нужно приспосабливаться.

Что касается конкурентов, то «Феррари» в прошлом году очевидно была быстрее всех на этой трассе, пусть гонку в итоге и выиграл Оскар Пиастри. Так что «Феррари» будет очень быстра, как и «Ред Булл». В пятницу они [«Ред Булл»] никогда не демонстрируют особо высокую скорость, но затем наступает следующий день, и они снова становятся очень быстры. Так что завтра мы ждем соперничество как минимум с тремя машинами конкурентов», – рассказал Норрис.

