Ландо Норрис повредил болид во второй практике Гран-при Азербайджана

Норрис повредил машину во второй тренировке в Баку.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис допустил жесткий контакт со стеной во второй практике Гран-при Азербайджана .

После инцидента гонщик сбросил скорость и вернулся в боксы примерно за 26 минут до конца сессии. Больше он на трассу не выезжал.

Весьма вероятно, Норрис повредил заднюю подвеску. В худшем случае мог быть нанесен ущерб коробке передач.

