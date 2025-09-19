Ландо Норрис повредил болид во второй практике Гран-при Азербайджана
Норрис повредил машину во второй тренировке в Баку.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис допустил жесткий контакт со стеной во второй практике Гран-при Азербайджана.
После инцидента гонщик сбросил скорость и вернулся в боксы примерно за 26 минут до конца сессии. Больше он на трассу не выезжал.
Весьма вероятно, Норрис повредил заднюю подвеску. В худшем случае мог быть нанесен ущерб коробке передач.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
