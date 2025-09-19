0

Фредерик Вассер: «Хорошая пятница для «Феррари», но разрывы минимальны»

В «Феррари» подвели итоги обнадеживающих практик.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер высказался о пятничных сессиях свободных заездов перед Гран-при Азербайджана: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали третьим и 13-м утром и возглавили дневную тренировку.

«Я доволен, но мечтать – не лучшая идея. Нужно сосредоточиться на своей работе. Разрывы минимальны, потому что пилоты «Макларен» не завершили свои круги, но они тоже быстры. «Мерседес», вероятно, не использовал полную мощность мотора. Все очень плотно.

Важным моментом были гоночные симуляции. Пусть они продлились всего четыре-пять кругов, но прошли очень хорошо.

Надо сосредоточиться на себе, постараться выжать максимум из того, что у нас есть, а завтра посмотрим, где окажемся. Это хорошая пятница, однако мы не знаем, с какой топливной загрузкой работали соперники. Хуже всего было бы подумать, что все просто», – сообщил Фред в эфире итальянского Sky.

Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й

Гран-при Азербайджана-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
