Фредерик Вассер: «Хорошая пятница для «Феррари», но разрывы минимальны»

В «Феррари» подвели итоги обнадеживающих практик.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер высказался о пятничных сессиях свободных заездов перед Гран-при Азербайджана: Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали третьим и 13-м утром и возглавили дневную тренировку.

«Я доволен, но мечтать – не лучшая идея. Нужно сосредоточиться на своей работе. Разрывы минимальны, потому что пилоты «Макларен » не завершили свои круги, но они тоже быстры. «Мерседес », вероятно, не использовал полную мощность мотора. Все очень плотно.

Важным моментом были гоночные симуляции. Пусть они продлились всего четыре-пять кругов, но прошли очень хорошо.

Надо сосредоточиться на себе, постараться выжать максимум из того, что у нас есть, а завтра посмотрим, где окажемся. Это хорошая пятница, однако мы не знаем, с какой топливной загрузкой работали соперники. Хуже всего было бы подумать, что все просто», – сообщил Фред в эфире итальянского Sky.

