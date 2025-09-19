Андреа Стелла о Кубке конструкторов: «Макларен» еще ничего не выиграл»

Стелла высказался о том, что «Макларен» на грани второго титула подряд.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мыслями о том, что его коллектив может оформить Кубок конструкторов уже на Гран-при Азербайджана, за семь этапов до конца чемпионата.

«Мы как раз обсуждали это на брифинге – невероятно, что у нас матчбол после двух третей сезона. «Невероятно» в прямом смысле – трудно в это поверить, это неожиданность, но очень приятная.

В то же самое время мы не витаем в облаках. Ничего еще не выиграно. На самом деле мы возглавили чемпионат год назад – не сказать, что мы лидируем годы и годы. Надо сохранять концентрацию, раскрывать потенциал болида и добиться этого успеха, который станет, повторюсь, невероятным», – заявил менеджер.

Условия командного титула «Макларена» на Гран-при Азербайджана