Ландо Норрис: «Правил папайи» больше нет. Их никогда не было»

Норрис заявил, что легендарные «правила папайи» не существуют.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о так называемых «правилах папайи», регламентирующих борьбу с напарником Оскаром Пиастри .

«Правил папайи» больше нет. Их никогда не было», – сообщил британец в интервью DAZN.

У Ландо уточнили, называется ли некий внутренний документ «Макларена» иначе.

«Да. На самом деле он меньше страницы.

Главное, что там есть: честность. И там есть много пунктов, говорится о справедливом отношении ко мне и к Оскару.

То, что происходят такие вещи [как медленный пит-стоп на Гран-при Италии] – не мой выбор. Нам все равно, что случалось в прошлом, однако мы считаем, что так поступать правильно», – отреагировал Норрис.

Размен «Макларена» на Гран-при Италии – не абсурд, а новая командная тактика

В рафинированном «Макларене» не могут даже эффектно поругаться. А вы тоже свистели бы Норрису?