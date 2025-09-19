  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джонатан Уитли о Ферстаппене и Бортолето: «Оба невероятные бойцы, отличаются прекрасной рабочей этикой и любовью к гонкам»
0

Джонатан Уитли о Ферстаппене и Бортолето: «Оба невероятные бойцы, отличаются прекрасной рабочей этикой и любовью к гонкам»

Босс «Заубера» сравнил Ферстаппена и Бортолето.

Руководитель «Заубера» Джонатан Уитли провел параллели между Максом Ферстаппеном, с которым работал в «Ред Булл», и дебютантом своей новой команды Габриэлом Бортолето.

«Мне всегда трудно сравнивать пилотов, ведь каждый из них – личность.

Они оба быстры от природы, оба гоняются на симуляторе как до уик-энда, так и после. И оба, похоже, способны управлять болидом, при этом размышляя о ситуации в целом.

Что касается Макса, у него уже была довольно хорошая подготовка в «Торо Россо» до прихода в «Ред Булл». И, конечно, я уже многие годы был знаком с его отцом, семьей, знал самого Макса с тех пор, как он был еще совсем маленьким, а с Габриэлем мы только недавно встретились.

Но они оба невероятные бойцы, которые постоянно ищут способы получить преимущество в каждом аспекте. Оба отличаются прекрасной рабочей этикой и любовью к гонкам. Оба пользуются любым шансом, чтобы погоняться на симуляторе», – сообщил Уитли перед Гран-при Азербайджана.

Габриэл Бортолето: «В Ферстаппене ноль фальши, у него доброе сердце. Люди не всегда видят хорошую сторону Макса»

Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoГабриэл Бортолето
Джонатан Уитли
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoЗаубер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Азербайджана-2025. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Норрис – 10-й, Пиастри – 12-й
79 минут назад
Ландо Норрис повредил болид во второй практике Гран-при Азербайджана
10 минут назадФото
Фанаты поприветствовали Ферстаппена на Гран-при Азербайджана баннером с надписью: «Франц Херман»
22 минуты назадФото
Андреа Стелла о Кубке конструкторов: «Макларен» еще ничего не выиграл»
29 минут назад
На Гран-при Азербайджана Пиастри может повторить рекорд Сенны
34 минуты назад
Джеймс Воулз: «Контакт Сайнса и Бермэна в Монце – это гоночный инцидент»
43 минуты назад
Ральф Шумахер: «Ключевая проблема Хэмилтона – отсутствие стабильности выступлений»
45 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Основная задача – для начала чисто провести все практики в Баку»
сегодня, 12:01
Гран-при Азербайджана-2025. Расписание трансляций
2сегодня, 12:00
Льюис Хэмилтон: «Буду рад попрощаться с нынешним регламентом»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
15 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото