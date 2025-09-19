Джонатан Уитли о Ферстаппене и Бортолето: «Оба невероятные бойцы, отличаются прекрасной рабочей этикой и любовью к гонкам»

Босс «Заубера» сравнил Ферстаппена и Бортолето.

Руководитель «Заубера » Джонатан Уитли провел параллели между Максом Ферстаппеном , с которым работал в «Ред Булл», и дебютантом своей новой команды Габриэлом Бортолето .

«Мне всегда трудно сравнивать пилотов, ведь каждый из них – личность.

Они оба быстры от природы, оба гоняются на симуляторе как до уик-энда, так и после. И оба, похоже, способны управлять болидом, при этом размышляя о ситуации в целом.

Что касается Макса, у него уже была довольно хорошая подготовка в «Торо Россо» до прихода в «Ред Булл». И, конечно, я уже многие годы был знаком с его отцом, семьей, знал самого Макса с тех пор, как он был еще совсем маленьким, а с Габриэлем мы только недавно встретились.

Но они оба невероятные бойцы, которые постоянно ищут способы получить преимущество в каждом аспекте. Оба отличаются прекрасной рабочей этикой и любовью к гонкам. Оба пользуются любым шансом, чтобы погоняться на симуляторе», – сообщил Уитли перед Гран-при Азербайджана .

