Габриэл Бортолето: «Ферстаппен был бы хорошим напарником. Он помог выстроить «Ред Булл» и привел его к победе»

Бортолето допустил, что Ферстаппен станет его напарником.

Пилот «Заубера » (со следующего сезона «Ауди») Габриэл Бортолето ответил на вопрос, хотел бы он в будущем стать напарником Макса Ферстаппена .

«Ну, возможно, однажды он перейдет в «Ауди ». Как друзьям нам хорошо работать вместе. Он много мне помогает.

Я правда считаю, что он очень хороший напарник, если цель – объединить команду. Он выиграл четыре титула не из-за удачи. Он пришел в команду, которая не была чемпионом, а затем помог ее выстроить и привел к победе.

Так что я думаю, работать вместе было бы здорово. Но опять же, только если он однажды перейдет в «Ауди». Я доволен этим проектом», – отметил Габриэл.

