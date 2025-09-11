Габриэл Бортолето: «В Ферстаппене ноль фальши, у него доброе сердце. Люди не всегда видят хорошую сторону Макса»
Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето поделился впечатлениями от общения с товарищем из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Он прямолинейный человек, без какой-либо фальши – в нем ноль фальши. Без камер он говорит то же самое, что и в интервью.
Может, люди не всегда видят его хорошую сторону. Ведь говорит настолько без обиняков, что порой кажется чуть ли не злодеем. Все не совсем так. У него очень доброе сердце, он помогает людям. Он не притворяется», – отметил бразилец в подкасте Beyond the Grid.
Габриэл ответил на вопрос, изменятся ли его отношения с Максом в случае сражения за титул в будущем:
«Да, конечно. Он не станет давать мне советы, ведь мы будем бороться между собой. Но это нормальная ситуация для нашей профессии.
Считаю, мы все равно сохраним уважение друг к другу, останемся друзьями, но, полагаю, не будем проводить так много времени вместе: я не захочу, чтобы он видел какие-то вещи, а он не захочет, чтобы я что-то увидел.
Я давно с ним знаком. Скажем так, дружба началась в 2023 году, но я знаю его с 2017-го, с картинга, когда впервые с ним сфотографировался».
