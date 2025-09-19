  • Спортс
  • Лиам Лоусон об Аджаре и «Ред Булл»: «Изаку нужно подготовиться, игнорировать разговоры вокруг и верить в себя»
Лиам Лоусон об Аджаре и «Ред Булл»: «Изаку нужно подготовиться, игнорировать разговоры вокруг и верить в себя»

Лоусон поделился мудростью с Аджаром – вероятно, новым партнером Ферстаппена.

Пилот «Рейсинг Буллз» и бывший гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон дал совет напарнику Изаку Аджару перед потенциальным повышением в старшую команду.

«Наверное, мы все видим, что там выступать трудно. Мне тяжело провести сравнение как следует, потому что я провел там всего две гонки.

Надо просто хорошо подготовиться. Я готовился, сделал все возможное. Разумеется, всегда можно сделать лучше какие-то вещи.

Я бы честно сказал: нужно игнорировать все, о чем говорят вокруг, и, на мой взгляд, говорят слишком много – о том, как это сложно и все такое.

В конце концов, мы все гонщики. Мы все должны иметь достаточно высокую уверенность в себе, чтобы вообще пробиться в «Формулу-1». Мы не попадаем сюда, думая, что соперники лучше – в противном случае нас бы тут не было.

Так что надо просто верить в себя.

[Аджар] хорошо выступает в этом году. Если все это правда, то, считаю, ему просто нужно сосредоточиться на работе и подготовиться как можно лучше, не слушать мнение других людей о том, как все устроено [в «Ред Булл»]. Ведь на самом деле никто это не знает – только те, кто там выступал», – отметил Лиам перед Гран-при Азербайджана.

Изак Аджар о возможности стать напарником Ферстаппена: «Меня это пугает»

Гельмут Марко: «Хотим отложить решение вопроса состава пилотов на конец октября. Могу подтвердить наличие контрактов у Ферстаппена и Аджара»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoИзак Аджар
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
