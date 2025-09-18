Гельмут Марко: «Хотим отложить решение вопроса состава пилотов на конец октября. Могу подтвердить наличие контрактов у Ферстаппена и Аджара»

В «Ред Булл» отложат вопрос состава пилотов на конец октября.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко обозначил сроки принятия решения по составам пилотов команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » на сезон-2026.

По словам Марко, будущее в системе «Ред Булл» гарантировано Максу Ферстаппену и Изаку Аджару . В то время как перспективы Юки Цуноды и Лиама Лоусона пока не ясны.

«Мы намеренно хотим отложить решение данного вопроса на конец октября. А может и на более поздний срок. Просто чтобы иметь как можно больше данных для сравнения.

Единственное, что я могу подтвердить – это наличие контрактов у Ферстаппена и Аджара. При этом вопрос состава пилотов остается открытым для обеих наших команд.

С момента своего повышения у Лорана Мекьеса было очень много дел – и у него пока просто не было времени детально проработать все вопросы с Юки Цунодой . Но мы все еще надеемся на Юки. Его цель – как можно чаще набирать очки в оставшихся гонках сезона. А там посмотрим, какими будут планы «Ред Булл» на следующий сезон», – рассказал Марко.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют