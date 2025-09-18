  • Спортс
1

Хуан-Пабло Монтойя: «Буду удивлен, если переход Ферстаппена в «Феррари» однажды не состоится»

Монтойя прогнозирует переход Ферстаппена в «Феррари» в будущем.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что Макс Ферстаппен в будущем не сможет устоять от соблазна попробовать свои силы в составе «Феррари».

«Думаю, что Макс в итоге окажется за рулем болида «Феррари» – но случится это, скорее лет через 5-6. Полагаю, в какой-то момент у него появится шанс на такой переход, но не в самом ближайшем будущем. И я думаю, что он решится на этот переход.

Я буду удивлен, если переход Макса в «Феррари» однажды не состоится. Ну, если только в «Ред Булл» не сделают нечто потрясающее.

Следующим очевидным шагом для Ферстаппена кажется переход в «Мерседес». А затем в «Феррари». Я считаю именно так. Но если следующий сезон обернется для «Ред Булл» катастрофой, Макс может уйти из команды раньше времени. Заранее тут все равно никогда не угадаешь – сложно сказать, каким было бы правильное решение в условиях нового регламента, когда самые разные команды могут сделать заметный скачок вперед», – рассказал Монтойя.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
