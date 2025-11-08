Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2025
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Сан-Паулу
1. Ландо Норрис («Макларен») – 365 очков
2. Оскар Пиастри («Макларен») – 356
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 326
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 264
5. Шарль Леклер («Феррари») – 214
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 148
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 104
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 41
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 40
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38
13. Оливер Бермэн («Хаас») – 32
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
16. Эстебан Окон («Хаас») – 30
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 28
18. Пьер Гасли («Альпин») – 21
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 19
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 721 очко
2. «Мерседес» – 368
3. «Феррари» – 362
4. «Ред Булл» – 351
5. «Уильямс» – 111
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 72
8. «Хаас» – 62
9. «Заубер» – 60
10. «Альпин» – 21
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел