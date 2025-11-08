Джордж Расселл о 3-м месте в спринте: «В квалификации нужно выступить точно так же»

Расселл подвел итоги спринта в Бразилии.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 3-е место в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

«Мы провели хороший заезд. Кими [Антонелли] отлично справился и оказал давление на Ландо [Норриса]. В квалификации нам нужно выступить точно так же, хотя борьба очень плотная.

Шины очень сильно изнашивались. Но у нас все в порядке. Сейчас довольно прохладно – а нам такое нравится», – отметил Расселл.

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел

