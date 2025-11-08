Джордж Расселл о 3-м месте в спринте: «В квалификации нужно выступить точно так же»
Расселл подвел итоги спринта в Бразилии.
Пилот «Мерседеса» прокомментировал 3-е место в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.
«Мы провели хороший заезд. Кими [Антонелли] отлично справился и оказал давление на Ландо [Норриса]. В квалификации нам нужно выступить точно так же, хотя борьба очень плотная.
Шины очень сильно изнашивались. Но у нас все в порядке. Сейчас довольно прохладно – а нам такое нравится», – отметил Расселл.
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
