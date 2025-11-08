«Мерседес» опередил «Феррари» в борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов
Успешное выступление в спринте на Гран-при Сан-Паулу позволило «Мерседесу» переместиться на вторую строчку в командном чемпионате.
Андреа Кими Антонелли занял второе место, Джордж Расселл – третье. Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон стали пятым и седьмым.
На счету «Мерседеса» 368 очков, Скудерия набрала 362, «Ред Булл» – 351.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Сан-Паулу-2025
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
