Кими Антонелли о 2-м месте в спринте: «Давил на Норриса – немного не хватило»

Антонелли рассказал о борьбе с Норрисом в спринте.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после второго места в спринте на Гран-при Сан-Паулу – итальянец уступил лишь гонщику «Макларена » Ландо Норрису .

«Веселая гонка. Условия были очень сложными, особенно в начале заезда.

Мы продолжали давить на Ландо. Немного не хватило, но было весело», – подчеркнул Кими.

Антонелли также сообщил об ожиданиях от квалификации:

«Безусловно, уверенность на высоком уровне, однако пелотон очень плотный. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, получится показать такой же результат или даже лучше».

