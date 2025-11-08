Кими Антонелли о 2-м месте в спринте: «Давил на Норриса – немного не хватило»
Антонелли рассказал о борьбе с Норрисом в спринте.
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился эмоциями после второго места в спринте на Гран-при Сан-Паулу – итальянец уступил лишь гонщику «Макларена» Ландо Норрису.
«Веселая гонка. Условия были очень сложными, особенно в начале заезда.
Мы продолжали давить на Ландо. Немного не хватило, но было весело», – подчеркнул Кими.
Антонелли также сообщил об ожиданиях от квалификации:
«Безусловно, уверенность на высоком уровне, однако пелотон очень плотный. Посмотрим, что удастся сделать. Надеюсь, получится показать такой же результат или даже лучше».
Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
